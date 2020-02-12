وفاة امرأة في إيران.. والمشتبه به "كورونا"

رام الله - وطن: توفيت امرأة إيرانية بسبب ما يشتبه بأنه عدوى فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت صحيفة "إيران" اليومية الرسمية" الأربعاء، دون أن تذكر مصادر للنبأ.

كما أوضحت الصحيفة أن المرأة البالغة من العمر 63 عاماً، توفيت في مستشفى بطهران الاثنين، وأن السلطات أمرت بفتح تحقيق في سبب الوفاة.

إلى ذلك نفى المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، التقرير، قائلاً: "لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا في إيران".

يشار إلى أن السلطات الصحية الإيرانية أعلنت مراراً أنه لا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.

والأسبوع الماضي، أوقفت إيران جميع الرحلات الجوية إلى وجهات مختلفة في الصين بسبب تفشي كورونا.

كما أعلن وزير الصحة، سعيد نمكي، الأسبوع الماضي، عن إعادة 70 طالباً إيرانياً من مدينة ووهان الصينية، ووضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

إلى ذلك أعلنت الصين، الأربعاء، أقل عدد من حالات فيروس كورونا الجديد منذ نهاية يناير/كانون الثاني.