الاحتلال يعيق حركة المركبات على مدخل النبي صالح غرب رام الله

رام الله- وطن: شددت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، من إجراءاتها العسكرية على قرى وبلدات غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق طريق وادي الدلب، قرب بلدات دير ابزيع، وكفر نعمة شمال رام الله، كما نصب حاجزاً عند بوابة النبي صالح، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، أعاقت حركة آلاف المواطنين القادمين من شمال وغرب رام الله ومحافظتي سلفيت وقلقيلية.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا بوابتين حديديتين منصوبتين على مداخل قرية النبي صالح غرب رام الله، وأغلقوا بوابة عبود.