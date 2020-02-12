فيديو| مواجهات خلال اقتحام الاحتلال حي الطيرة في رام الله

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من الضفة، وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط بلدات وقرى غرب رام الله.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابين واستولت على مركبة، خلال اقتحامها حي الطيرة وبلدة بيتونيا غربا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هيثم صقر محمود زايد (19 عاما)، وشقيقه محمد (16 عاما) من منزلهما في حي الطيرة، كما داهمت منزل المواطن فخر زيد أبو شعر (51 عاما) من بيتونيا وعبثت بمحتوياته، واقتحمت منجرته واستولت على مركبته الخاصة.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند قرى وبلدات غرب رام الله.

وأغلق الاحتلال طريق وادي الدلب، قرب بلدات دير ابزيع، وكفر نعمة شمال رام الله، كما نصب حاجزاً عند بوابة النبي صالح، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، أعاقت حركة آلاف المواطنين القادمين من شمال وغرب رام الله ومحافظتي سلفيت وقلقيلية.

وأغلق جنود الاحتلال بوابتين حديديتين منصوبتين على مداخل قرية النبي صالح غرب رام الله، وأغلقوا بوابة عابود

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الفتى بهاء جوابرة، والمواطن لؤي جوابرة، بعد ان داهمت منزلي ذويهما في مخيم العروب شمالا.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمال الخليل، واقتحمت محيط منزل الأسير محمود العطاونة المهدد بالهدم .

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الشاب مجاهد أحمد أبو العز على حاجز عسكري نصبته عند مدخل بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وفي السياق ذاته، اعتقلت شرطة الاحتلال الشاب مصطفى سباعنة من بلدة قباطية أثناء وجوده داخل أراضي عام 1948.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بوهو يامن عبيد القدومي (38 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.