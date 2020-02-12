أجواء باردة اليوم والفرصة قائمة لأمطار متفرقة

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، باردا وغائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئيا وشديد البرودة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهارا باردا ليلاً، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو معتدلا نهارا باردا ليلاً، ،والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو معتدلا نهارا بارداً نسبياً الى بارد ليلاً، ،والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.