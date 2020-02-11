الاحتلال يعتقل الشاب كريم سلامة على حاجز الجلمة شمال جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، شابًا على حاجز الجلمة شمال مدينة جنين، فيما احتجزت أربعة آخرين قرب بلدة يعبد.

وأفادت مصادر بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز الجلمة اعتقلوا الشاب كريم سلامة (20عامًا) أثناء تواجده قرب الحاجز.

وبينت أن قوات الاحتلال احتجزت 4 شبان من بلدة كفر راعي على حاجز دوتان العسكري قرب يعبد وهم: كرم عمر جالولي، وساهر خالد مكحل، وأيمن حسني ذياب، وبدر حسن جوابرة، لساعات، قبل أن تفرج عنهم.