الاتحاد الأوروبي يحذر من احتجاجات فلسطينية واسعة في حال ضمت دولة الاحتلال الأغوار

وطن: حذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، "إسرائيل" من تبعات ضم الأغوار، لافتا إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى أعمال عنف واحتجاجات فلسطينية واسعة.

وقال بوريل في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء: "هذا الأمر قد يحدث.. وتأكدوا أن تبعاته لن تكون سلمية".

وتأتي تصريحات بوريل بعد يومين من رد الرئاسة الفلسطينية على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول شروع حكومة الاحتلال الإسرائيلية في ترسيم الخرائط الخاصة بضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، على أن خارطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "هذه هي الخارطة الوحيدة التي من شأنها تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، فيما تعني أية خرائط أخرى استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها".

(روسيا اليوم)