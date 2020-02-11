الشيخ: تهديد مندوب الاحتلال للرئيس أبو مازن استهتار بمجلس الأمن

وطن: اعتبر رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، أن حديث مندوب الإحتلال لدى الامم المتحدة، داني دانون، بأن "السلام لن يتحقق طالما بقي الرئيس محمود عباس في منصبه"، دعوة صريحة لقتل الرئيس.

وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، أن "المساس بحياة الرئيس أبو مازن تجاوز لكل المحرمات ونحن ندق ناقوس الخطر".

وقال "تهديد الرئيس أبو مازن استهتار بمجلس الأمن الدولي، ونحمل أميركا والمجتمع الدولي اي مساس إسرائيلي بحياة الرئيس أبو مازن."

وحمل الشيخ إسرائيل وأميركا المسؤولية الكاملة عن حياة الرئيس عباس.