كاميرات مراقبة توثق إعطاب عصابات "تدفيع الثمن" لسيارات الفلسطينيين في الجليل

وطن: وثق مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أفراد من عصابة "تدفيع الثمن" الإسرائيلية، بإعطاب إطارات عشرات سيارات الفلسطينيين، وخط شعارات عنصرية معادية لهم، في منطقة الجليل.

وجرت أحداث الواقعة في قرية الجش بمنطقة الجليل الأعلى في الداخل المحتل، حيث كتب المخربون عبارات (استيقظوا يا يهود) و(أوقفوا الانصهار والاندماج) على جدران مسجد وبنايات القرية، فضلا عن إعطابهم لعشرات السيارات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها متطرفون اسرائيليون على ممتلكات الأهالي في قرية الجش وقرى الجليل الأعلى.