الاحتلال: إطلاق البالونات المتفجرة يتواصل تجاه مستوطنات غلاف غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء العثور على مجموعة من البالونات الحارقة في مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن مجموعة من البالونات المفخخة سقطت بين أكوام من الورق المجهزة لإعادة التدوير في مصنع بـ"أوفاكيم" وأخرى في عدة مستوطنات محيطة بقطاع غزة.

وانفجرت عدة بالونات مفخخة في سماء المجلس الإقليمي لمستوطنة "شاعر هنيغف" ما تسبب بذعر بين المستوطنين.

وقد حذر جيش الاحتلال في وقت سابق من أن استمرار إطلاق البالونات سيدفعه لرد عنيف.

وبدأ الشبان الفلسطينيون بإطلاق البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات القريبة من قطاع غزة، ضمن الوسائل الشعبية لمسيرات العودة وكسر الحصار.