هيئة سوق رأس المال تباشر تدريباتها المتخصصة لطلبة برنامج الشركة الطلابية

وطن: استضافت جامعة فلسطين التقنية خضوري أولى لقاءات هيئة سوق رأس المال التدريبية المتخصصة لطلاب برنامج الشركة الطلابية الذي تنفذه مؤسسة إنجاز فلسطين في الجامعات الفلسطينة وهي: جامعة فلسطين التقنية خضوري، جامعة النجاح الوطنية، جامعة بيرزيت، جامعة بولتكنيك فلسطين.

وقدمت الهيئة تدريباً بعنوان "إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية"، تناول فيها الأسس العلمية والعملية لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع مكللة بأمثلة واقعية تحاكي ما يجري فعليا بسوق العمل، حيث شكل التدريب جوانب دراسة الجدوى الاساسية من: دراسة الجدوى السوقية، دراسة الجدوى الفنية، ودراسة الجدوى المالية.

ويعد هذا اللقاء الأول المشترك للطلاب المشاركين من جامعتي خضوري والنجاح، ويلحقه عدة لقاءات أخرى مكملة تعقدها الهيئة، حيث هدف اللقاء لإكساب الطلبة خبرات تمهد لهم السبل خلال تأسيسهم لشركات حقيقية يديرونها ضمن برنامج الشركة الطلابية، وهدف أيضاً إلى تبادل خبرات وتجارب الطلبة لبعضهم البعض من جامعات مختلفة، من خلال دمجهم بتدريبات واحدة ومشاركتهم بنقاشات تخص المواضيع المتناولة بالمحاضرات التدريبية.

وجاء اللقاء بحضور الأستاذ أمجد المصري رئيس وحدة تكنولوجيا الأبداع في التعليم بجامعة بولتكنيك فلسطين، والدكتور بشار أبو زعرور مدير عام الإدارة العامة للدراسات والتطوير في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، و أ.سهير صالح منسقة وحدة تنمية الكفاءات في جامعة النجاح الوطنية و م.غادة كتانة مديرة فرع إنجاز في نابلس، و م.دانية حبايب مديرة فرع إنجاز في طولكرم و أ.تسنيم بدران مديرة فرع إنجاز في رام الله.

ويذكر أن التدريب المتخصص الذي تقدمه الهيئة للطلبة المشاركين في برنامج الشركة الطلابية يأتي ضمن شراكة الهيئة ومؤسسة إنجاز ويهدف الى تطوير وإنجاح برنامج الشركة الطلابية والذي تطرحه مؤسسة إنجاز لأول مرة على مستوى الجامعات الفلسطينية.