"الصحة العالمية": فيروس "كورونا" يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم

رام الله- وطن: أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن فيروس "كورونا" يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم.

وقال غيبريسوس لدى افتتاح مؤتمر المنظمة حول الفيروس في جنيف، "وجود 99% من الحالات في الصين سيبقى حال طوارئ كبيرة لهذا البلد، لكن ذلك يشكل تهديداً خطيراً جداً لسائر دول العالم".

وينبغي أن يستعرض 400 عالم خلال يومين وسائل مكافحة الفيروس، وسيتطرقون إلى أساليب العدوى والعلاجات المحتملة.

وقال مدير المنظمة للمشاركين "أكثر ما يهمّ هو وقف (انتشار) الوباء وإنقاذ الأرواح. بدعمكم، هذا ما يمكن أن نقوم به سويا".

ودعا كل الدول إلى إظهار التضامن عبر تشارك البيانات التي تملكها. وقال "هذا صحيح بشكل خاص في ما يتعلّق بالعيّنات والتسلسل (الجيني للفيروس). ومن أجل الانتصار على هذا الفيروس، نحن نحتاج إلى تشارك عادل للمعلومات.

وأمل غيبريسوس في أن يتوصل هذا الاجتماع إلى "خارطة طريق" في ما يخصّ البحوث التي "يمكن للباحثين والجهات المانحة أن يعتمدوا عليها".

وأصيب أكثر من 42 ألف شخص بهذا الفيروس في الصين، توفي ما لا يقلّ عن 1016 منهم.

خارج الصين القارية، قتل الفيروس شخصين الأول في الفلبين والثاني في هونغ كونغ، وتمّ تأكيد إصابة أكثر من 400 شخص في حوالى ثلاثين دولة.