الحكم على الفتى صامد جعارة من الخليل بالسجن 24 شهرًا وغرامة مالية

رام الله- وطن: حكمت محكمة "عوفر" على الفتى صامد جهاد جعارة من مخيم العروب شمال الخليل، بالسجن 24 شهرًا وغرامة قيمتها 3 آلاف شيقل.

وأفاد مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار بأن جيش الاحتلال اعتقل الفتى صامد جعارة في 24 آب العام الماضي أثناء مواجهات اندلعت في مخيم العروب، علمًا أنه كان اعتقل في 11-11-2018 وأمضى حكمًا بالسجن لـ 6 شهور وغرامة 4 آلاف شيقل.

والفتى جعارة هو نجل أحد أبرز مبعدي كنيسة المهد جهاد جعارة، وكان ولد بنفس اليوم الذي أبعد به والده إلى إيرلندا وعمه الأسير القائد هاني جعارة أمين سر حركة فتح في إقليم شمال الخليل والمعتقل إداريًا في سجون الاحتلال.