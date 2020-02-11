الالاف يشاركون في المهرجان المركزي وسط رام الله رفضاً لـ"صفقة القرن"

وطن: شارك الآلاف من أبناء شعبنا من مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الثلاثاء، في المهرجان الجماهيري المركزي وسط مدينة رام الله، رفضا لـ"صفقة القرن"، ودعما ومساندة لموقف الرئيس محمود عباس الرافض لها جملة وتفصيلا.

ورفع المشاركون الذين يتقدمهم أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، ووزراء، وممثلو المؤسسات الرسمية والقوى الوطينة، العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات وطنية، ورفعوا صورا ولافتات تندد بالصفقة المجحفة بحق شعبنا وحقوقه المشروعة.

وسيلقي الرئيس كلمة هامة في مجلس الأمن عند الساعة الخامسة مساء، لحشد الدعم الدولي لرفضها.