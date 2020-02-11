زوارق الاحتلال تطلق النار على مراكب الصيادين في بحر غزة

وطن: أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، النار وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين غرب مدينة غزة.

وأكد شهود عيان، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مراكب الصيادين على قرابة ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وفتحوا خراطيم المياه عليها، ما ألحق أضرارا في مركب واحد على الأقل، ما أضطرهم للهروب خوفاً من الإصابة برصاص الاحتلال.

وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال يومياً مهاجمة الصيادين وتمنعهم من ممارسة الصيد.