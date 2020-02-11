هل يعود كوتينيو إلى برشلونة؟.. سيتين سيتخذ قراره النهائي

رام الله - وطن: كشفت تقارير صحافية عن موقف مدرب برشلونة، كيكي سيتيين، من عودة فيليب كوتينيو إلى صفوف النادي الكتالوني.

وأفادت صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، بأن كيكي سيتين أكد لإدارة النادي أن كوتينيو لا مكان له ضمن خططه.

وأوضحت الصحيفة أن قرار سيتين سيتم الإعلان عنه للاعب، لكي يبحث عن ناد آخر في نهاية الموسم، حال لم يطلب بايرن ميونخ ضمه.

وفي السياق ذاته، عبّر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن اهتمامه بالتعاقد كوتينيو بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "le10sport" الفرنسية، فإن قرار بايرن بعدم ضم كوتينيو بشكل نهائي أثار حماس ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، لضمه بنهاية الموسم.

ويلعب كوتينيو هذا الموسم في صفوف بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، لكن النادي البافاري لا ينوي ضمه بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو، كما هو متفق عليه مع إدارة برشلونة.