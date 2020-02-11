الجليل: مستوطنون يعطبون إطارات 70 مركبة ويخطون شعارات معادية

وطن: أعطب مستوطنون من جماعة "تدفيع الثمن" المتطرفة، فجر اليوم الثلاثاء، إطارات أكثر من 70 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، في قرية الجش في الجليل داخل أراضي عام 1948.

وأفادت مصادر محلية، بأن هؤلاء المتطرفين خطوا عبارات عنصرية معادية منها: (استيقظوا يا يهود ..توقفوا عن الانصهار) على أحد مساجد القرية، وشعارات أخرى على عدد من المنازل.

يذكر أن المتطرفين يواصلون اعتداءاتهم العنصرية بحق الفلسطينيين في هذه القرية، دون أن تتم محاسبتهم.