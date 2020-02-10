نتنياهو: سنضم غور الأردن بعد الانتخابات الإسرائيلية‎

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن فرض السيادة على منطقة غور الأردن سيتم بالاتفاق مع الأمريكيين بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس/آذار، وعقب الانتهاء من وضع الخرائط بموجب "صفقة القرن" المزعومة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو خلال زيارته مستوطنة مقامة على الأراضي الفلسطينية في غور الأردن، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف نتنياهو: "هذه المستوطنة ستكون جزءا من إسرائيل، لكن ذلك لن يكتمل إلا إذا قدنا الحكومة المقبلة".

وتابع: "جلبنا إعلان الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب الذي يقضي بشكل لا لبس فيه بأنه سيعترف بفرض القانون السيادي (الإسرائيلي على أجزاء بالضفة). هذا لا يتعلق بموافقة الفلسطينيين من عدمه، وسيحدث مع الانتهاء من وضع الخرائط".

والجمعة، قال مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير إن فرض إسرائيل سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية سيكون بعد الانتخابات الإسرائيلية.

والسبت، أعلن نتنياهو أن الفريق الأمريكي الإسرائيلي بدأ بوضع "خريطة دقيقة" لضم أجزاء في الضفة الغربية بموجب "صفقة القرن".

وقال نتنياهو: "نحن في خضم عملية رسم خريطة للأراضي التي ستكون جزءا من إسرائيل وفقا لخطة ترامب"، مضيفا أن "هذا الأمر لن يستغرق وقتا طويلا، سننتهي من ذلك في غضون أسابيع قليلة".