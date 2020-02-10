"نادي القضاة" يعرب عن تقديره لقرار مجلس تأديب القضاة عدم قبول الدعوى التأديبية ضد القاضي الأشقر

وطن: أعربت جمعية نادي القضاة الفلسطينيين، عن "احترامها وتقديرها لقرار مجلس تأديب القضاة، أمس الأحد، الذي تضمن عدم قبول الدعوى التأديبية في مواجهة القاضي د. أحمد الأشقر".

وهذا بيان الجمعية كما وصل وطن:

بيان صادر عن جمعية نادي القضاة الفلسطينيين

أصدر مجلس تأديب القضاة الفلسطيني يوم أمس الموافق 9/2/2020 قراراً تضمن عدم قبول الدعوى التأديبية في مواجهة القاضي د. أحمد الأشقر على خلفية نشره مقالاً في وكالة وطن بتاريخ 1/4/2019، وبهذا الصدد، تعرب جمعية نادي القضاة الفلسطينيين عن احترامها وتقديرها للقرار المذكور الذي يشكّل عنوانا للحقيقة عبر ما قضى به من تكريس لحق القضاة في حرية الرأي والتعبير، بغية تمكينهم كسائر المواطنين من النقد المباح تحقيقاً للمصلحة العامة وحماية للحقوق والقيم الدستورية، وخلق حوار مجتمعي حضاري يحقق مصلحة الوطن والمواطن ويحترم هيبة واستقلال وحياد القاضي، لا سيما وان قرار مجلس التأديب الموقر استند في منطوقه للمادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك البند 8 من مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء لسنة 1985 والمواثيق الدولية ذات الصلة، وهو ما يشكل ركيزة اساسية لمبادئ وتقاليد قضائية تعبر عن استقلال القضاء الفلسطيني وحياده وتكريسه لحقوق المواطنين وحرياتهم بصفة عامة والقضاة بصفة خاصة، باعتبار هذا القرار نموذجاَ للقضاء المستقل والمؤمن بقيم الحرية والعدالة والمساواة.