عريقات:ما يروج عن سحب مشروع القرار المقدم لمجلس الامن حول صفقة القرن لا اساس له من الصحة

وطن: قال صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان مايروج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الامن عارٍ عن الصحة ولا أساس له.

وأضاف عريقات في لقاء مع تلفزيون فلسطين من نيويورك، إن مشروع القرار موزع ولا يزال قيد التداول ، وعندما تنتهى المشاورات ونضمن الصيغة التى قدمناها دون انتقاص أو تغيير لثوابتنا سيتم عرضه للتصويت. علمًا بأن مشروع القرار لم يطرح بالورقة الزرقاء للتصويت حتى يقال انه جرى سحبه.

وقال "هذا جزء من حرب شعواء تشن على رأس الهرم الفلسطيني، وعلى القيادة".

وأضاف "مهما كانت محاولات ترامب لتغيير حرف واحد من مشروع القرار فلن يغير ما يمس بثوابتنا".

وتابع عريقات "نحن هنا لا لشيء الا للثبات على حقوقنا وعلى القانون الدولي وضد الغطرسة الأمريكية على العالم اجمع، ولن يسمح بتبديل مشروع القرار او تعديله بما في ذلك ادانة صفقة القرن وادانة إدارة ترامب".

وشدد على أن إدارة ترامب غير مؤهلة للحديث عن السلام، ولن تكون طرفا في اي عملية سلمية.

وأكد عريقات أن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمته أما مجلس الامن غدا فى العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك ، الخامسة مساءً توقيت فلسطين.

وكانت وكالة "أ ف ب" نقلت عن دبلوماسيين، قولهم إن الفلسطينيين عدلوا عن طلب التصويت في الامم المتحدة على قرار حول "خطة ترامب".