الخالدي: كلمة هامة للرئيس أمام مجلس الأمن مساء غد



وطن: يوجه الرئيس محمود عباس، مساء غد الثلاثاء، كلمة هامة أمام مجلس الأمن الدولي لحشد الدعم الدولي لرفض خطة ترمب نتنياهو التصفوية.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي إن كلمة الرئيس ستكون في جلسة مجلس الأمن التي ستبدأ الساعة الخامسة من مساء غد بتوقيت فلسطين.

وشدد الخالدي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، مساء اليوم الاثنين، على ضرورة التركيز على كلمة الرئيس وما سيتبعها من مفاهيم ومضامين وشرح للموقف الفلسطيني، مؤكدا أن الكلمة ستكون بمثابة مرجعية لأي عملية سلام مستقبلية.