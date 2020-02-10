مركز شاهد يطلق مرصدا للتحقق والتربية الإعلامية في فلسطين

وطن: أطلق مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية مرصد" كاشف" للتحقق والتربية الإعلامية في فلسطين لتعزيز استجابة الاعلام الفلسطيني الالكتروني لمبادئ التربية الإعلامية، وتعزيز قدرة الجمهور الفلسطيني على القراءة الناقدة لوسائل الاعلام.

ويسعى " كاشف" إلى حماية المواطن الفلسطيني من الاشاعات والاخبار الكاذبة، وحملات تضليل الرأي العام الفلسطيني من خلال توظيف الأدوات البحثية والتكنولوجية المتاحة لهذا الغرض.

وتجدر الإشارة إلى أن المرصد الفلسطيني جاء في سياق تطور مبادرة " تحقق" الإعلامية التي عملت خلال الفترة السابقة على ترسيخ فكرة القراءة الناقدة والتحقق من مضامين تنشر عبر وسائل الاعلام الاجتماعي وثبت عدم دقتها.

وأطلق " كاشف" اليوم أولى برامج عمله المتمثلة برصد مضمون الاخبار المترجمة عن الصحافة العبرية وتوضيح سياقها وتداعياتها وكيفية تداولها في الرأي العام الفلسطيني.

كما سيعمل المركز على التحقق من مضامين منشورة في الاعلام الفلسطيني، وترسيخ التربية الإعلامية من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية والتدريبية.