الإغاثة الزراعية ومنظمة اوكسفام و"مسرعة المشاريع الزراعية الريادية" تنهي مسابقة الريادة لأصحاب الافكار والمشاريع الريادية الزراعية

وطن: انهت منظمة "أوكسفام" والإغاثة الزراعية و"مسرعة" المشاريع الزراعية "مسابقة الريادة الزراعية" لأصحاب الأفكار والمشاريع الزراعية من المهتمين والعاملين والمهندسين الزراعيين وغيرهم من الرواد في القطاع الزراعي.

وهدفت المسابقة إلى تمكين المشاركين من عرض مشاريعهم وافكارهم الريادية في القطاعات الزراعة والإنتاجية المختلفة؛ التي عملوا على تطويرها وإعادة صياغتها بشكل سليم بعد ان تلقوا تدريبات مكثفة في مجال ريادة الاعمال وتطوير المشاريع واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويق على مدى الشهر الماضي من خلال "مسرعة المشاريع الزراعية".

وأشرف على "المسابقة" لجنة مكونة من ممثلين عن منظمة أوكسفام والاغاثة الزراعية و"مسرعة" المشاريع الريادية الزراعية ووزارة الزراعة، ومجموعة من الخبراء في مجال ريادة الاعمال والقطاع الزراعي والميكنة الغذائية، بهدف اختيار عدد من أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية الزراعية المميزة وتقديم منح تشاركية لهم من أجل البدء أو استكمال مشاريعهم الخاصة.

وقال خبير تطوير الأعمال والاستثمار من منظمة أوكسفام، غسان كشك أن هذا النشاط يأتي ضمن عمل منظمة أوكسفام الهادف إلى دعم الشابات والشباب الفلسطيني، وأصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب والنساء وتدريبهم وتشجيعهم على بناء أفكارهم وتنفيذها، مع التركيز على أصحاب المشاريع الريادية في مرحلة الفكرة والمهندسين الزراعيين حديثي التخرج في الضفة الغربية، بهدف تطوير مجموعة من الرياديين المؤهلين في مجال ريادة الاعمال وتطوير البيئة الحاضنة للافكار الريادية، ومساعدة الشباب الفلسطيني في بناء مشاريعهم، وبلورة حلول فعالة لتطوير القطاع الريادي في المجال الزراعي في فلسطين، وخاصة بين الطلبة الخريجين وأصحاب الأفكار الريادية من الرجال والنساء.

وأشار كشك الى قدرة هذا البرنامج على العمل التكاملي لتأهيل المدربين والمستشارين والخبراء في المجالات المختلفة على تقديم الإرشاد الحياتي العام إضافة إلى الإرشاد التقني المتخصص من خلال تأهيلهم ضمن "برنامج أوكسفام للإرشاد الشمولي" والمنفذ بالتعاون مع مؤسسة "ماوغلي للإرشاد" المتواجدة في المملكة المتحدة.

من جانبه قال أشرف طه مدير "مسرعة المشاريع الزراعية الريادية" أن البرنامج التطويري للمشاريع الريادية الزراعية انطلق بعقد دورتين تدريبيتين مكثّفتين في مدينة رام الله في بداية شهر كانون الثاني الماضي استمرت لمدة ثلاث أيام تدريبية لكل دورة شارك بها 40 مستفيد بواقع 20 مشارك لكل دورة، حيث تم تنفيذ التدريب من خلال عدد من الخبراء في مجال ريادة الأعمال، وتطوير المشاريع، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويق والاتصال والتواصل، بالإضافة إلى تشبيك المتدربين مع أصحاب الخبرات والمشاريع ومقدمي الخدمات الفنية الزراعية، وأصحاب شركات زراعية، وزارة الزراعة الفلسطينية.

واكد طه ان المتدربين عملوا خلال التدريب على إعادة صياغة أفكارهم وتطويرها وصياغتها بالشكل المطلوب تحت إشراف ومتابعة خبراء المسرعة، من أجل تجهيز افكارهم وعرضها خلال الاجاثون الذي تم.

من جانله قال مقبل أبو جيش مدير مشروع تطوير السوق المتكامل لدى الإغاثة الزراعية، أن اختيار المشاركين قد تم بالاعتماد على معايير اختيار عالية المستوى والدقة ، بعد استقبال العديد من الطلبات المعلن عنها لمنح الاستثمار لتطوير المشاريع الريادية الزراعية.

وأشار إلى أنه كان قد عُقد سبع ورش تعريفية في جميع محافظات الضفة الغربية، للإعلان عن طلبات المنح والتي تم تنفيذها خلال شهر أيلول الماضي بهدف الوصول إلى أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية الزراعية.، حيث تم استقبال أكثر من ستمائة طلب تم فرزها ضمن المعايير وشروط الاختيار التي تم وضعها، وبعد اتمام عملية الفرز الأولي والثاني وإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين، تم اختيار أفضل 40 فكرة ريادية، جرى تدريبهم والعمل معهم على تطوير أفكار مشاريعهم قبل دخولهم للمنافسة من خلال "المسابقة"، والذي سيتم بعد الانتهاء منه اختيار أفضل 15 فكرة ريادية من أجل دعمها من خلال تقديم منح دعم الاستثمار للمشاريع المدرة للدخل والتي تخدم سلاسل القيمة للمحاصيل المستهدفة في المشروع أو أي مشاريع أو أفكار ريادية من شأنها خلق فرص عمل والعمل على حل مشكلات محددة وفتح آفاق جديدة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن منح دعم الاستثمار لتطوير مشاريع مدرة للدخل الخاص بالأفراد الرياديين والشركات الناشئة ذات الطابع الاجتماعي، يأتي ضمن برنامج "تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة" بتمويل من "وزارة الخارجية الدانماركية / وكالة التنمية الدولية"، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وهو برنامج واسع النطاق يرمي إلى دعم وتطوير السوق الزراعية وتعزيز إمكانيات القطاع الزراعي، وذلك لتوفير فرص عمل وتوليد الدخل للنساء والرجال من صغار المنتجين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.