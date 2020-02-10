مقتل خمسة جنود أتراك في قصف للجيش السوري على تفتناز

وطن: قال مسؤولون اتراك ان الجيش السوري هاجم نقطة عسكرية تركية في منطقة تفتناز في محافظة إدلب، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ونقلت محطة إن تي في التركية عن وزارة الدفاع قولها إن خمسة جنود أتراك قتلوا في الهجوم.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع "جرح خمسة آخرين في قصف مدفعي تعرضت له القوات التركية من قبل قوات الحكومة السورية في إدلب".

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين الأتراك قولهم إن القوات التركية ردت على الهجوم السوري "بقصف مكثف" على أهداف سورية.

وهذا هو الهجوم الثاني المميت الذي تشنه القوات السورية مستهدفة جنودا أتراكا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في إدلب.