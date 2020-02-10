المستشار براك يستقبل السفير البلغاري ويبحث معه التعاون المشترك

رام الله- وطن: استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار احمد براك، في مكتبه بمقر الهيئة، اليوم الاثنين، السفير البلغاري لدى فلسطين جورجي ميلانوف، في اطار تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين.

وأطلع المستشار براك السفير البلغاري على واقع مكافحة الفساد في فلسطين، مستعرضا آلية عمل الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها، موضحا خططها المستقبلية التي تطمح من خلالها لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني.

واشار المستشار براك الى اهمية انجاز الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020 -2022 وتعزيز علاقات الشراكة مع كافة مكونات وقطاعات المجتمع الفلسطيني بما يساهم في مكافحة الفساد.

من جانبه، أشاد السفير البلغاري جورجي ميلانوف بالجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، والإنجازات الكبيرة التي حققتها على الرغم من جميع الصعوبات، وأثنى على المؤتمر الدولي التي نظمته الهيئة، مشيرا إلى أن خطاب رئيس دولة فلسطين خلال المؤتمر يؤكد على ثقة الحكومة الفلسطينية بالهيئة وعلمها.