أسماء سلامة تكتب لوطن: العلاقة المتوترة بين المنخفضات الجوية والمسيرة التعليمية

للمرة الثانية في فصل الشتاء الحالي ، وعند الحديث عن منخفض جوي في الطريق إلينا ، تضج مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار المنخفض وبرودته القاسية وغزارة الأمطار وسرعة الرياح ، فنحس وكأننا في استعداد لحرب على الأبواب ، ويتم إعلان حالة الطوارئ ، وطبعاً ما يتصدر الأحاديث هو موضوع تعطيل الدوام وتحديداً المدارس ... وللمرة الثانية يأتي بيان وزارة التربية والتعليم بإعطاء الصلاحيات لمدراء التربية والتعليم في كل منطقة للتصرف بناء على ما يتطلبه الحال في كل محافظة ، ليس قراراً حازماً وحاسماً ، غير مستفيد من حالة الفوضى التي سادت في المنخفض الأول ثم يأتي قرار مكتب رئيس الوزراء بإعلان تأخير الدوام ليبدأ الساعة التاسعة صباحاً . هناك إذا اعتراف بأن هناك حالة جوية غير اعتيادية اقتضت تأخير الدوام .

تبدأ البلبلة والفوضى ، وكالعادة هناك من هم راضون وهناك المعترضون على كافة القرارات مهما كانت ، ماذا يفيد تأخير الدوام ساعة ، لابد من العطلة ، ولا أنسى طبعاً من يستخفون بكل شيء ويأخذون الأمر بالسخرية والاستهزاء من كل شيء ، من يسخر من تأخير الساعة في بداية الدوام وعدم جدواها ، أو يسخر من مسألة كون المدارس مؤهلة لاستقبال طلاب في مثل هذه الأجواء ، بطريقة مستفزة جداً .

ما أريد الحديث عنه هو سلوك المدارس في محافظات الوطن وتعاملها مع هذه القرارات ، والتصرف في مثل هذه الظروف ، ولأكون واضحة منذ البداية ، لا أعمم في الكلام على كافة المدارس ، فهناك العديد من المدارس التي انتظم فيها الدوام كالمعتاد ، تم إعطاء كامل الحصص وتأدية الامتحانات المحددة مسبقاً ،، ولكن هناك نسبة لا بأس بها من المدارس أقصدها بمضمون الكلام . في النهاية المدارس وقعت في حيرة من الأمر ، من ناحية هي تريد أن تتماشى مع قرار الوزارة في عدم التعطيل ، ومن جهة أخرى أن تتخذ قراراً بعدم الدوام لقلة الحضور في بعضها .

قرار الوزارة كان واضحاً بعدم تعطيل الدوام ، وبداية الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحاً ، ولم يصدر أي قرار منفرد من أي مدير تربية وتعليم في أي محافظة ، لذلك فإن القرار يعتبر ملزماً لكافة المحافظات وكافة المدارس الخاصة والحكومية على حد سواء ، ولكن ما حصل على أرض الواقع هو الأمر غير المقبول وغير المنطقي ، أن تتخذ فئة من أولياء الأمور القرار بعدم إرسال أبنائها إلى المدارس ، بدافع الحرص عليهم ، وهم من فئة صغار السن بنسبة أكبر من غيرهم ، وذهاب قسم آخر من الطلاب إلى المدارس ، التزاماً بقرار الوزارة ، أن يقوم الأهل بإيصال أبنائهم إلى المدارس ، ومنهم الكثيرون من ذهبوا إلى أماكن عملهم ، ليفاجأ البعض بأن أبناءهم قد طلب منهم أن يعودوا لمنازلهم ، لأنه لن يتم التدريس اليوم ، فأعداد الحضور قليلة ، من المدارس من اتصل بالأهالي ليحضروا لأخذ أبنائهم ، ومنها من ترك الطلاب يخرجون من المدرسة ليعودوا للبيت .. طلاب المدارس الذين كان من المفترض أن يكونوا في صفوفهم ، باتوا في البرد في الشوارع ، فعدد طلاب كل صف لا يكفي لإعطاء الحصص .

أعزائي مدراء المدارس الكرام ، هذا الطالب الذي حضر إل المدرسة لم يرتكب خطاً ، بل هو الملتزم بقرار وزارة التربية والتعليم ، وطالما وصل إلى المدرسة أصبح أمانة لديها ، وبالنسبة للأهل هو في المدرسة حتى نهاية الدوام . وإذا كان لابد من إرجاع الطلبة للمنازل ، أرى من حق هؤلاء الطلبة وحق أولياء أمورهم أن تقوم المدرسة بتأمين وسيلة النقل الآمنة بمرافقة من أحد المعلمين بحيث يتم إيصال كل طفل لمنزله والتأكد من استلام الأهل ، بدل فتح باب المدرسة وإخراجهم منها للشوارع .

أن بعض الأهالي أوصلوا أبناءهم إلى المدارس وتوجهوا إلى أماكن عملهم ، ولا يوجد أحد في البيت ، أين سيذهب هذا الطالب . وفي حال تعرض هذا الطالب للأذى أثناء عودته ، من سيتحمل المسؤولية ، هل الأهل هم الملامون لأنهم التزموا بقرار الوزارة وأرسلوا أبناءهم إلى المدرسة ، أم المعلم الذي لا يريد الدخول إلى الحصة الصفية لأن العدد غير كاف لإعطاء الحصة ، أم مدير المدرسة الذي أخذ هذا القرار بإخراج الطلبة من المدرسة وإرسالهم لبيوتهم ، أم الوزارة التي لم ترى أن من الضروري تعطيل الدوام ، وبالتالي لم تتخذ القرار بذلك ..

في اعتقادي أن الوضع ليس بتلك الصورة الصعبة التي تم تداولها بين الناس ، من حيث قوة المنخفض الجوي ومدى تأثيره على طلاب المدارس، وليس من الصواب أن يتم تعطيل المدارس كلما تعرضت فلسطين لمنخفض جوي، بتنا نهتم بجدول العطل أكثر من اهتمامنا بجداول الحصص.

عزيزي المعلم ، لو كنت مكانك لما ترددت لحظة أن أدخل الصف مهما كان عدد الطلاب فيه ، ربما نقوم بجمع كل الشعب من كل مرحلة في غرفة صفية واحدة ، ويتم إشغالها بأكثر من طريقة ، بعيداً عن المادة العلمية والمنهاج ، ألا نشتكي من الضعف الموجود لدى بعض الطلبة ، ومن الضعف في شخصياتهم وقدراتهم في التعبير عن أنفسهم وآرائهم وخجل البعض من الوقوف أمام الحضور والكلام .. لماذا لا نستغل هذه الفرصة وبنظرة سريعة للطلبة الحاضرين نحدد مستوياتهم ، نستطيع بداية أن نقوم ببعض الألعاب لنشعرهم بالدفء ، ونمارس بعض النشاطات التي ستقرب بين المعلم الذي طبعت صورته النمطية في أذهان الطلبة ، نشارك الطلاب في مسابقات تشغل تفكيرهم وقرتهم على التحليل ، نحاول التركيز على جوانب الضعف لدى كل طالب ونعمل على تنميتها ، سيكون الأمر أكثر سهولة لقلة عدد الطلاب . بدل أن نشعر الطالب أنه ارتكب خطاً بقدومه للمدرسة ، وأن من تغيبوا هم الذين كانوا على صواب .

أعزائي الأهالي ، كلٌ يحب أبناءه ، ويراعي مصلحتهم ويحرص على توفير الأمن والسلامة لهم ، ولي الأمر الذي أرسل ابنه للمدرسة ليس أقل حباً لابنه ممن اتخذ قراراً بتعطيل أبنائه ، وليس عديم الاكتراث بمصلحة ابنه وسلامته بل وبكل بساطة انتظر قرار وزارة التربية وعمل به ، ورتب برنامجه بناء عليه ، ليس هو الملام في الفوضى التي حصلت ، ولا يفترض أن يوجه له اللوم على إرسال ابنه للمدرسة ، بل من يلام هو عدم الوضوح في القرارات التي تتعلق بالمسيرة التعليمية ، أن تحيل الوزارة الصلاحية لمدراء التربية الذين آثروا السكوت ولم يخرجوا بقرارات واضحة بل آثروا إبقاء الأمور كما هي عليه ، وتعاملوا مع المدارس كأي مؤسسة حكومية أخرى يبدأ دوامها على الساعة 9 ، لم يكفينا ما حصل بالأمس ( الأحد ) ، بقي الحال على ما هو عليه اليوم الاثنين أيضاً ، وربما زادت نسبة الغياب في المدارس التي تم إخراج الطلبة منها بالأمس ...

في اعتقادي أن الأمر لا يحتاج للكثير من التفكير ، إما أن يبقى الدوام على حاله وفي مواعيده المحددة ، إذا كانت المعلومات الواردة من الأرصاد الجوية تؤكد أن الأمر لا يحتاج لإعلان العطلة ، أو أن يتم الإعلان عن تعطيل الدوام من قبل الوزارة مباشرة ولكل المحافظات إذا كان الوضع يستدعي ذلك ،، أنصاف الحلول غير كافية ولا تفي بالغرض ، وتترك المجال للتكهنات والقرارات الفردية وتخلق حالة من الترقب وإطلاق الإشاعات ، وفي النهاية اتخاذ الموضوع ككل مجالاً للسخرية والتندر على الجميع ، الصفة التي باتت سائدة في التعامل مع الكثير من الأزمات والقضايا . وبما أننا بتنا لا نحتمل الشتاء ،،،، لماذا لا تقوم الوزارة ببحث إمكانية إطالة عطلة الشتاء ( بين الفصلين ) لتمتد مثلاً لمنتصف شهر شباط ، واقتطاع جزء من العطلة الصيفية ، ومثلما كان قديماً هناك رحلتي الشتاء والصيف ، يصبح لطلابنا عطلتي الشتاء والصيف .... وفي انتظار المنخفض القادم والسؤال المعتاد : ( عطلة ؟؟؟؟ )