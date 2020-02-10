الاحتلال يبعد أمين سر"فتح" في القدس شادي مطور عن "الأقصى"

رام الله- وطن: أبعدت سلطات الاحتلال، يوم الاثنين، أمين سر إقليم حركة "فتح" في القدس شادي مطور عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر.

واستدعت مخابرات الاحتلال اليوم شادي مطور للتحقيق للمرة الثانية خلال أسبوع في مركز "القشلة"، بتهمة التحريض، والدعوة لشد الرحال للمسجد الأقصى وصلاة الفجر.

وسلّمت مخابرات الاحتلال مطور قبل إخلاء سبيله قرارًا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر.

ويعتبر هذا الإبعاد الـ13 على التوالي عن المسجد الأقصى ومحيطه والطرق المؤدية إليه لشادي مطور.