إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة والهيئة التدريسية في أبو ديس

رام الله- وطن: أصيب عشرات الطلبة وأعضاء من الهيئة التدريسية بحالات اختناق، ظهر اليوم الاثنين، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة صوب مجمع المدارس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.

وقال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في أبو ديس هاني حلبية، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجمع المدارس، ما أسفر عن اصابات بالاختناق في صفوف الطلبة والهيئة التدريسية .

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 14 إصابة في المكان، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وجرى معالجتهم مديانيا، الا حالة واحدة منها ذهبت الى المستشفى.