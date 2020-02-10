خالد بطراوي يكتب لوطن: ويحكم ... أجننتم؟

للأمانة ... حتى هذه اللحظة لا أعتقد أن رأس الهرم السياسي الأمريكي ترامب ولا الدوائر السياسية في المطبخ السياسي الأمريكي ... مجانين.

وللأمانة أيضا ... لا أرى حتى هذه اللحظة أن قادة كل دولة إعترفت بالقدس عاصمة أبدية لدولة الكيان .. أو رحبت بما يسمى " صفقة القرن" هم مجانين.

ولكن متى يصبحوا .. مجانين.

يصبحوا أيها الأحبة مجانين، فقط وفقط، عندما تقول لهم شعوبهم أنهم مجانين. أما ان نطلق نحن عليهم توصيف مجانين .. فلا يعني أنهم مجانين.

كيف يكون المطبخ السياسي الأمريكي من المجانين في نظر الأمريكان وقد أدخلوا لخزينة البلاد مبالغ طائلة من الجزية بعد سجن "ريتز كارلتون" الـ 7 نجوم؟ كيف يعتبروا مجانين وقد سيطروا على منابع النفط هنا وهناك، كيف يكونوا مجانين وقد تمكنوا من إشعال الصراعات في داخل كل بلد من بلاد الربيع العربي المزعوم؟

أوتدرون ... أيها الأحبة متى ستقول لهم شعوبهم أنهم مجانين؟

سأقول لكم ... عندما يعود أبناء هذه البلاد الى عائلاتهم في صناديق خشبية، ذلك الأمر الذي لا نتمناه بشكل عام لأي أم أو أي أب، فقد عانت أمهاتنا وآباءنا أيما معاناة جراء خسارة فلذات أكبادهم. عندها ستتحرك أوطانهم .. وليس الأمر مربوطا بالتضحية لأجل الأرض، فهم يلقون حتفهم في هذا البلد العربي أو ذاك، وليس دفاعا عن أرضهم.

سأقول لكم أيها الأعزاء، متى ستقول شعوب هذه الدول الى قادتها أنهم مجانين أيضا .... عندما تقاطع الشعوب العربية منتجات هذه البلدان، كل بلد إعترف بالقدس عاصمة للكيان .. وأيد صفقة القرن ... تقوم شعوب البلدان العربية والإسلامية ومناصري القضية الفلسطينية بمقاطعة كافة منتوجات هذه الدول ضمن أوسع منظومة مقاطعة شعبية، عندها سيقول أصحاب مصانع هذه المنتجات الى قادتهم ... ويحكم ... أجننتكم ... تراجعوا عن قرارتكم ... كيف لا والسياسة تعبير مكثف عن الإقتصاد. ألا تذكرون التجربة الدنماركية ... ليس مع عادل إمام أبدا، وأنما عندما بدأت حملات المقاطعة العربية والاسلامية لمنتجاتها جراء قيام رسام كاريكاتير دنماركي برسم كاريكاتير مسيء لرسول الله صلوات الله عليه وسلّم. قدمت الدنمارك إعتذارا، وقدمت الصحيفة إعتذارا وإتخذت إجراءات لتدراك تبعات هذا الرسم المسيء.

لنفترض أن حكومات دولنا لا تريد أو غير قادرة على حظر إستيراد المنتجات من تلك الدول التي تناصر كيان الاحتلال وصفقة القرن، فليكن .. لكن شعوب هذه البلاد قادرة على أن لا تقوم بشراء المنتجات المتكدسة على رفوف المحال ولا تستطيع حكوماتهم إرغامهم على شراء هذه المنتجات فالمثل الانكليزي يقول " بإمكانك أن تجبر الحصان على السير نحو النهر لكن ليس بإمكانك أن ترغمه أن يشرب منه".

ستقول شعوب هذه البلدان ( أوروبا وأمريكا) لحكوماتها .. ويحكم هل جننتم عندما يتجرعون التاريخ الحقيقي للقضية الفلسطينية وللصراع العربي الصهيوني عبر الرواية الفلسطينية العربية التي يجب العمل على تجسيدها من خلال الفن التشكيلي والفنون البصرية والاعلام العصري والافلام الوثائقية والدراما والمسرح والموسيقى والغناء وإستنهاض الذائقة الثقافية بكافة مكوناتها وبمختلف لغات العالم، فمناهضة التطبيع مع الكيان لا تتأتى إلا بقبول العالم لروايتنا نحن عن التاريخ وتكذيب رواية الاحتلال والصهيونية.

ستقول شعوب هذه البلدان لحكوماتها ... ويحكم هل جننتم؟ .. عندما يلمسون بأمهات أعينهم التعايش الحقيقي المسيحي الاسلامي في بلادنا، بعيدا عن تفجير الكنائس والأماكن الدينية المسيحية والاسلامية، عندما نقلب الصورة النمطية السائدة عن المسلمين كدواعش وإرهابين الى ممارسات وعلاقات سمحة ... ألم تشاهدوا كيف ينصت العديد منهم لصوت المؤذن وهو يرفع الآذان؟ ألم تشاهدوا مدى تأثر كل من سمع أغنية سامي يوسف "حسبي ربي جل الله .. الله أكبر .. ما في قلبي إلا الله .... الله أكبر" وشاهد الفيديو؟

نحن، وكما قال لي رفيقي شوقي السعد، لسنا بحاجة الى أحزاب وتنظيمات سياسية فلسطينية وعربية كما النمط القديم على أهميتها في سياقها التاريخي، نحن بحاجة الى منصات شبابية متخصصة كل في مجال محدد وبمختلف اللغات وبتطويع كامل للتكنولوجيا والاعلام العصري وشبكات التواصل الاجتماعي.

نحن بحاجة أيضا الى إعادة صياغة العلاقات الشعبية الفلسطينية مع العالم العربي على مستوى الشعوب من خلال المنظمات الجماهيرية بعيدا عن "الشحدة تحت باب التبرعات".

ذلك كله بالإضافة الى مجموعة أفعال أخرى .. إن فكرنا فيها وطورناها أثناء العمل وبنينا عليها في مجتمعنا الفلسطيني وفي عمقنا العربي والإسلامي .. بإمكاننا أن نؤسس لحالة وعي شعبي عالمي وإعادة معادلات التوازن والمصالح الاقتصادية لصالح شعوب المنطقة بحيث تقول شعوب الحكومات التي تساند كيان الاحتلال ... ويحكم .. أجننتم ... إنكم تلقون بنا الى التهلكة.