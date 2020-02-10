زخات ثلجية خفيفة على المرتفعات التي تزيد عن 800م

رام الله- وطن: يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة اليوم الاثنين، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار ويكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا الى غائم وتبقى درجات الحرارة اقل من معدلها بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 800 متر فوق مستوى سطح البحر خاصة المرتفعات الجنوبية ، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ولسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة المرتفعات الجنوبية ، يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق خلال ساعات الليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،وخلال ساعات الصباح الباكر يتشكل الصقيع في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء، يكون الجو شديدة البرودة الى بارد وغائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا نهارا بارداً نسبياً الى بارد ليلاً، ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر :

.1 - تشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق ايام الاثنين والثلاثاء.

2- خطر التزحلق المركبات على الطرقات بسبب تشكل الانجماد على الطرقات الرطبة

3- تدني مدى الرؤيا الافقية