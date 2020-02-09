بالفيديو: عبد الناصر تنبأ بـ "صفقة القرن"!

وطن: في ظل ما تعيشه القضية الفلسطينية من تآمر عليها لتصفيتها ضمن صفقة القرن، انتشر مقطع فيديو للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، تحدث فيه عن الخفايا التي أوصلت العرب لصفقة القرن، وقبولهم بها.

وأوضح عبد الناصر في إحدى خطابته أن "إسرائيل" بعدما تمكنت من النصر العسكري على العرب في حرب عام 1967، بقيت في الأماكن التي احتلتها ولن تسحب منها، طالما لم يصل العرب إلى القوة الهجومية الساحقة، وعلى أمل أن تأتي بأنظمة عربية توقع معها معاهدة صلح، وذلك من خلال النصر السياسي الذي قد تحققه بتغيير الأنظمة العربية التي كانت قائمة حينها.

وقال عبد الناصر إن الاحتلال شيء غير طبيعي كالكابوس بالنسبة لنا، و"اسرائيل" تعتقد ان الاحتلال قد يؤثر في جبهتنا الداخلية، مما يمكنها والقوة الامبريالية الاخرى، بجلب أنظمة تقبل بصلح معها، لذلك هي لا تقبل مناقشة قرارات مجلس الامن الصادرة ضدها، وتقول انها موجودة في الأماكن التي سيطرت عليها.

ويشير حديث عبد الناصر إلى ما يحدث حاليا من سيطرة دولة الاحتلال على مزيد من الاراضي الفلسطينية، وتوجه كثير من الدول العربية للتطبيع معها والتآمر على القضية الفلسطينية من خلال تأييد "صفقة القرن".