الافراج عن القيادي في الجهاد بسام السعدي بعد عامين في الأسر

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال عن القيادي في الجهاد الاسلامي الشيخ بسام السعدي، بعد عامين من الاعتقال.

وكان الشيخ بسام اعتقل بتاريخ 19/03/2018م، ووجهت له النيابة العسكرية تهمة الانتماء والعضوية والقيام بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.

يُشار إلى أن الشيخ بسام السعدي (60 عاما) من قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، وتعرض لعدة اعتقالات سابقة على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف الحركة حيث أمضى ما يزيد عن ١٤ سنة خلف القضبان، وكذلك اعتقلت زوجته نوال السعدي "أم إبراهيم" وأمضت حوالي ثلاثة أعوام في الأسر على نفس خلفية نشاطات زوجها، واستشهد ولداهما "عبدالكريم" بتاريخ 01/09/2002 ، و"إبراهيم" بتاريخ 16/11/2002 برصاص الاحتلال وهما من "سرايا القدس" .