فيصل القاسم وراقصة "الاستربتيز"

وطن: لقي امتداح الإعلامي في قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم، المشروع الصهيوني ومهاجمته وتنكره للقومية العربية، احتفاءً لدى إعلام الاحتلال الإسرائيلي، الذي سوقه كوجبة دسمة لتجميل صورة مشروع الاحتلال على أرض فلسطين، في ظل الهرولة من بعض الدول العربية خاصة بعض الخليجية للتطبيع مع "إسرائيل".

إن ما ينشره فيصل القاسم بين الفينة والأخرى من امتداح للصهيونية ومهاجمة ما تبقى من قومية العرب، إنما يشبه راقصة "الاستربتيز"، التي تخلع مزيد من ملابسها لتثير الجمهور بمفاتن جسدها، لكن فيصل يخلع مزيد من اقنعته ليظهر مزيد من قباحته وقباحة فكره الغارق في وحل الصهيونية.

فيصل القاسم كتب تغريدة على صفحته في "تويتر"، قال فيها متهكماً "ههه غالبية العرب اذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ"الصهيوني"، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية. لهذا يا عزيزي قبل أن تسخدم كلمة صهيونية كشتيمة يجب أولا أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكي".

فيما أعادت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، نشرها وعلقت عليها "العلم نور. الحق مع د فيصل القاسم، فكلمة "صهيوني" ليست شتيمة والعديد طبعا يجهل أن الصهيونية حققت نجاحا باهرا كحركة وطنية. هذا ما فعله التسييس للاسف".

وبعد ساعات نشر القاسم تغريدة جديدة يمتدح فيها دولة الاحتلال مجددا بمقارنتها بالدول العربية، وقال فيها " قلت في تغريدة سابقة إن المشروع الصهيوني نجح على عكس المشاريع العربية الفاشلة، فثارت ثائرة الكثيرين واعتبروا التغريدة نوعا من المديح للصهيونية. طيب تعالوا إلى الاستفتاء: من الأكثر تقدما وتطورا وديمقراطية ونجاحا.. إسرائيل أم الأنظمة العربية؟"

من غير المستغرب أن يأتي هذا الامتداح من فيصل القاسم الذي رحب سابقاً بالاحتلال التركي للشمال السوري، والدعم الامريكي والخليجي للفصائل الإرهابية مثل داعش وأخواتها، التي قتلت ودمرت في سوريا والعراق.

المشروع الصهيوني الذي يمتدحه فيصل القاسم، قام على أرض فلسطين، على أنقاض قرى ومدن فلسطينية دمرت بالكامل، قام على جماجم الأجداد من الفلسطينيين ومن شهداء الجيوش العربية القومية التي هبت للدفاع عن فلسطين، هذا المشروع قام ولا يزال يتغذى على أجساد أبناء فلسطين ومن شرفاء العروبة في المحيط، هذا المشروع لا يزال يحتل أرضا سورية حيث ولدت وترعرت يا فيصل، الا يعتبر هذا تنكرا لوطنك، أم أن الوطن أصبح حيثما يتواجد الدولار!

يأتي هذا الامتداح للمشروع الصهيوني، في وقت تتكالب فيه إسرائيل والولايات المتحدة وبعض العربان على ما تبقى من أرض فلسطين، ضمن ما تعرف بـ"صفقة القرن"، إنها صفعة في وجهك ووجه كل ما يحاول أن يطبع أو يسوق للوجه القبيح الذي أنجبته الصهيونية على أرض فلسطين.

يا فيصل إن عليك ألا تتكلم بالعربية، فالعربية بريئة منك كما تبرأت منها، وعليك أن تتكلم بالعبرية حيث فكرك وهواك.