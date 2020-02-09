الخليل | الأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل القصد وأخر بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة بتهمة التدخل بالقتل القصد

وطن: أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي عزات عبدالله والقاضي محمود أبو عياش، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الخليل الأستاذ رامي الشيخ. المدان الأول (م،ي،ح) بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 327 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، والحكم على المدان الثاني (ب،م،ح) بتهمة التدخل بالقتل القصد خلافا لأحكام المادة 80 فقرة ج و 81 بدلالة المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشرة سنة.