ضبط شاحنتين فراولة وبرتقال اسرائيلي محظور أثناء محاولة تهريبهما للسوق الفلسطيني

وطن: أعلنت غرفة العمليات المركزية (الاقتصاد، الزراعة، الضابطة الجمركة، الامن الوقائي، المخابرات) اليوم الاحد، عن ضبط محاولة تهريب نحو 1.5 طن من الفراولة الإسرائيلية وكميات من البرتقال الإسرائيلي للأسواق الفلسطينية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار الحكومة الفلسطينية بوقف إدخال الخضار والفواكهه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد حظر دولة الاحتلال استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية الى سوقها.

وبين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، ان تم التحفظ على الشاحنتين لدى جهاز الضابطة الجمركية و تحويل المهربين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.

ومن الجدير ذكره ان طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ضبطت وبالتعاون مع شركائها خلال العام الماضي، نحو 107 طن من المنتجات والسلع الغذائية والكيماوية ومواد التجميل الإسرائيلية، المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، وضبط ما يقارب 45 طن من منتجات المستوطنات تزيد عن نصف مليون شيقل.