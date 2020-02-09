الجهاد: المقاومة لن تتوانى في الرد على أي عدوان اسرائيلي يستهدف شعبنا

وطن: أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أنها لن تتوانى في الرد على أي عدوان يستهدف شعبنا، مشيرة الى أنها قادرة على الصمود والثبات والقيام بواجباتها ومسؤولياتها .

جاء ذلك رداً على تهديدات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي قال فيها بأن هناك عمل ساحق ينتظر قطاع غزة .

و قالت الحركة في بيان لها ظهر اليوم الأحد: "إن حديث نتنياهو عن البدء بتجهيز خرائط الضم لأراضينا المحتلة بالضفة الغربية تزامن مع تهديداته المتجددة بالعدوان على قطاع غزة، الذي يعكس مستوى النوايا العدائية الصهيونية التي تأتي في سياق المسلسل المتواصل من الارهاب والعدوان على الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته".

وأكدت الحركة على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أنفسنا وحماية أرضنا في مواجهة هذا العدوان والإرهاب اللذان يهددان وجودنا ومستقبل اجيالنا.

كما أشار بيان الحركة الى أن الإدارة الأمريكية شريك في هذا العدوان الذي يمارسه المحتل فهي توفر له الغطاء والدعم، مطالبة قوى شعبنا برص صفوفها وبناء جبهة صمود وطني لمواجهة العدوان الصهيوني والتصدي لهذا الفصل الجديد من الضم والتوسع الاستيطاني ومشاريع التهويد والحصار والعدوان.