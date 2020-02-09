سفير أمريكا في إسرائيل: أي تحرك أحادي يعرض الخطة الأمريكية للخطر

وطن: حذر السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان من أن أي تحرك أحادي يستبق عملية رسم الخرائط التي تقوم بها لجنة إسرائيلية أمريكية، وفقاً لخطة السلام الأمريكية الجديدة، سيعرض الخطة للخطر.

وكتب فريدمان، على موقع تويتر، اليوم الأحد، إن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام "هي نتيجة أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الحثيثة بين الرئيس ورئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو وكبار مسؤولي الجانبين".

وأضاف :"كما سبق أن أوضحنا، تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي التي تنص الخطة على أن تكون جزءا من إسرائيل مشروط باستكمال عملية رسم الخرائط من جانب لجنة إسرائيلية-أمريكية مشتركة".

وشدد على أن "أي تحرك أحادي الجانب يستبق إتمام عمل اللجنة يهدد الخطة والاعتراف الأمريكي".