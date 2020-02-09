تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا

وطن: أكد المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في إسبانيا، الأحد، وجود حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء اختبارات على 4، تم الاشتباه بإصابتهم في مايوركا.

وأشار المركز إلى أن شخصا واحدا تأكدت إصابته من بين الأربعة، بينما جاءت النتيجة سلبية للآخرين.

وكان المرضى الأربعة قد وضعوا تحت الملاحظة في مايوركا، الجمعة، بعد أن خالطوا شخصا في فرنسا تم تشخيص إصابته بالمرض.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 811 بنهاية السبت.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى معدل قياسي جديد في يوم واحد وهو 89 حالة ليفوق بكثير من أودت متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) بحياتهم وعددهم 774.

ووقعت 81 من بين وفيات أمس في إقليم هوبي بوسط الصين حيث تتركز أغلب حالات الإصابة بينما شهدت الوفيات في ووهان عاصمة الإقليم، التي شهدت أول ظهور للمرض، تراجعا نادرا.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة أول تراجع أمس السبت منذ الأول من فبراير، إذ انخفضت لما دون الثلاثة آلاف، مسجلة 2656 حالة من بينهم 2147 في إقليم هوبي.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين بلغ 37198 شخصا.