مجلس تأديب القضاة يرد الدعوى عن القاضي الاشقر ويعتبر مقاله المنشور على وطن لا يشكل اية مخالفة

رام الله - وطن: قرر مجلس تأديب القضاة اليوم الاحد برد الدعوى عن القاضي أحمد الاشقر.

واكد المجلس في قراره على حق القضاة في حرية الرأي والتعبير والنقد.

وقرر المجلس ان مقال القاضي الاشقر الذي نشر على وطن يندرج في إطار تحقيق المصلحة العامة وتصويب الاختلالات وحماية حقوق الإنسان ولا تشكل أية مخالفة.

وقال القاضي الاشقر لوطن، ان القرار الذي اتخذه المجلس يعتبر انتصار للمحاميين ولحرية الرأي والتعبير.

وكان مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أحال القاضي الأشقر إلى مجلس تأديب على خلفية مقال نشره على وكالة وطن، بعنوان " حتى لا تتمّ مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان، أيّ مساءلةٍ نريد؟؟ "... للاطلاع على المقال اضغط هنا

واثار قرار مجلس القضاء الاعلى انتقادات شعبية وحقوقية واسعة، كما انتقدت منظمات ونقابات حقوقية وقضائية عربية محاكمة الأشقر، وطالبت بوقف ملاحقة القضاة على خلفية الرأي والتعبير.