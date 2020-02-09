الإفراج عن الأسير عمر عطاطرة اليوم بعد اعتقال استمر (20) عاماً

وطن: قال نادي الأسير إن اليوم الأحد، موعد الإفراج عن الأسير عمر عطاطرة (42 عاماً) من بلدة يعبد قضاء جنين، وذلك بعد اعتقال استمر (20 عاماً) في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وعانى الأسير عطاطرة خلال فترة اعتقاله من مشاكل صحية، منها ضغط الدم المزمن، الذي تفاقم على مدار سنوات نتيجة لسياسة الإهمال الطبي.

وأوضح نادي الأسير إن الأسير عطاطرة، يُعتبر من الأسرى الفاعلين ثقافياً من خلال كتابة الشعر.

يُشار إلى أنه سيتم الإفراج عنه من سجن "النقب الصحراوي".