انطلاق أعمال قمة الاتحاد الافريقي الـ33 بمشاركة اشتية

وطن: تنطلق اليوم الأحد، في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، أعمال قمة الاتحاد الافريقي الـ33، تحت شعار "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية افريقيا"، بمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، نيابة عن الرئيس محمود عباس.

وستنتقل رئاسة القمة من مصر إلى جنوب افريقيا، ومن المتوقع أن تخرج بإعلان قوي وواضح يعكس الموقف الافريقي الثابت المساند للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، خاصة أن دول الاتحاد الافريقي أعلنت رفضها لما تسمى "صفقة القرن".