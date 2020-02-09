بنك القدس يواصل دعمه لصندوق الطالب المحتاج في جامعة النجاح

وطن: أعلن بنك القدس عن تقديمه الدعم لصندوق الطالب المحتاج في جامعة النجاح وذلك انطلاقا من دوره المحوري في دعم قطاع التعليم في فلسطين ومساندة الصروح الأكاديمية، باعتباره واحداً من أولوياته الرئيسية للتنمية والتمكين، والتي تنبثق من استراتيجيته الخاصة بمسؤولياته تجاه التنمية المجتمعية المستدامة.

وجاء هذا الدعم خلال الزيارة التي قام بها نائب رئيس/ مدير ادارة الخدمات المصرفية للافراد سامح عبد الله ومدير دائرة تنمية الودائع علي مقبل يوم الخميس الماضي لجامعة النجاح حيث كان في إستقبالهم رئيس الجامعة أ.د ماهر النتشة والمدير المالي السيد رشيد الكخن بحضور عدد من مدراء الفروع في بنك القدس لمنطقة نابلس

وبهذه المناسبة، أعرب أ.د ماهر النتشة عن بالغ شكره على هذا الدعم قائلا أنه يسجل للبنك القدس الريادة في دعم تطلعات ورؤى جامعة النجاح بتقديم الدعم للصندوق الطالب المحتاج ، مؤكدا اعتزاز الجامعة بالشراكة مع البنك.

بدوره قال سامح عبد الله " أن هذا الدعم يأتي ضمن سلسلة تبرعات يقوم بها البنك للجامعات الفلسطينية عامة ولجامعة النجاح خاصة، حرصاً منه على إتمام المسيرة التعليمية لكافة الطلبة، تحت أي ظرفٍ كان.

كما تحدث سامح عن تقديم الخدمات والمنتجات البنكية التي تسهم وتعمل على إتاحة الفرصة للجامعة لتقديم خدمات نوعية للطلبة والعاملين فيها من جهة اخرى، معبرا عن فخره بالشراكة التي تجمعه مع هذا الصرح الأكاديمي.

يذكر أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الفلسطينيون من شرائح مختلفة؛ خصوصا ذوي الدخل المحدود، ومع استمرار التأثيرات السلبية للاوضاع الاقتصادية على المجتمع، تظهر جلياً أهمية برامج المسؤولية المجتمعية التي ينفذها بنك القدس بالشراكة مع مختلف القطاعات.