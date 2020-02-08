تواصل الاحتجاجات في بيروت رفضا للحكومة اللبنانية الجديدة

وطن: خرج مئات اللبنانيين بعد ظهر اليوم السبت في بيروت في مسيرتين احتجاجيتين تحت شعار "لا ثقة" و"لن ندفع الثمن"، وجابت المسيرتان عددا من شوارع العاصمة قبل أن تتوجها إلى المجلس النيابي لإعلان عدم ثقتهما بحكومة حسان دياب.

وانطلقت إحدى المسيرتين من منطقة الشفروليه في بيروت وجابت عددا من شوارع العاصمة، بمواكبة أمنية، قبل أن تتوقف قرب المجلس النيابي.

وانطلقت مسيرة أخرى من أمام وزارة الداخلية في شارع الحمرا في بيروت، بمواكبة أمنية، وتوقفت قرب مصرف لبنان لبعض الوقت.

وندد المحتجون بالسياسات المالية تحت عنوان "لا ثقة بالحكومة" و"لن ندفع الثمن" وهتفوا ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية والمظلات في ظل الطقس العاصف الذي يشهده لبنان، وأعلنوا عدم ثقتهم بالحكومة الجديدة، مطالبين بانتخابات نيابية مبكرة.

ودعا المحتجون للنزول إلى محيط المجلس النيابي يوم الثلاثاء المقبل لمنع انعقاد جلسة المجلس النيابي المخصصة لمناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة على أساسه.