بسبب "كورونا" توصية من "أوبك" بتمديد تخفيض إنتاج النفط

وطن: دفع تأثير فايروس "كورونا" بتراجع الطلب العالمي، اللجنة الفنية لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والمنتجون من خارجها (أوبك +)، إلى التوصية بتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى نهاية 2020.

وصرح رئيس "أوبك" حاليا ووزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن اللجنة التقنية لمنظمة أوبك والمنتجون من خارجها، أوصت بتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج الحالي لغاية نهاية سنة 2020، وفق ما نقلته "الأناضول".

وجاءت تصريحات عرقاب ضمن بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، أوضح أن توصية تمديد اتفاق التخفيض كانت تتويجا لاجتماع اللجنة الفنية لـ "أوبك+" بفيينا النمساوية لثلاثة أيام، من 4 إلى 6 شباط/ فبراير الجاري.

وينفذ تحالف "أوبك+" المؤلف من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، حاليا، خفضا في إنتاج الخام بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في آذار/ مارس المقبل، إلا أن فايروس "كورونا"، أفقد الاتفاق نتائجه المرجوة.

وأوضح رئيس أوبك أن اللجنة الفنية أوصت أيضا بتخفيض إضافي للإنتاج (لم يحدده) لغاية نهاية الثلث الثاني من العام الجاري.

وحسب الوزير الجزائري، كان لوباء فايروس "كورونا" أثر سلبي على الأنشطة الاقتصادية. لافتا إلى أن هذا التأثير امتد إلى "الطلب البترولي وأسواق النفط".

وعبر عرقاب عن تعاطف الجزائر ومنظمة أوبك مع الصين. مؤكدا ثقته في قدرة وعزم الصين على احتواء الوباء.

والخميس، أعلن عرقاب، أن فايروس "كورونا" تسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط بحوالي 250 ألف برميل يوميا، ما أوجد عدم توازن في السوق.

يشار إلى أن حالات الوفاة جراء فايروس "كورونا"، في الصين ارتفعت إلى 723، وأكثر من 34 ألف مصاب، بحسب ما أعلنت السلطات الصينية، اليوم.

وتسجل عقود النفط تراجعات متسارعة، متجاهلة اتفاقا لخفض الإنتاج من جانب تحالف "أوبك +"، المؤلف من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، بدأ تنفيذه مطلع 2019، وينتهي في آذار/ مارس المقبل.

وبلغ حجم خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا خلال 2019، تم تعميقه إلى متوسط 1.7 مليون برميل يوميا في الربع الأول 2020.

(عربي 21)