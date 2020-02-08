الحكومة: دوام الموظفين غداً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة

وطن: أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان صدر عن مكتبه مساء اليوم السبت عن بدء الدوام لجميع الموظفين في الوظيفة العمومية ليوم غد الأحد الموافق 9-2-2020 في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، وذلك نظراً للظروف الجوية السائدة.

ودعا ملحم السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة تحسباً من تشكّل الانجماد والضباب في ساعات الصباح الباكر، وتشكّل السيول في المناطق المنخفضة، كما دعا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني فيما يتعلق بإجراءات السلامة خلال استخدام أجهزة التدفئة في المنازل.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن دوام المدارس يبدأ يومي الأحد والاثنين في تمام الساعة الـ9 صباحاً، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أعلنت سلطة النقد عن تأخير الدوام يومي الأحد والاثنين 9-10/ 2/ 2020 حتى الساعة التاسعة صباحاً لموظفي وموظفات سلطة النقد والبنوك ومؤسسات الإقراض، نظراً للأحوال الجوية السائدة.

وأكدت أن استقبال الجمهور في فروع البنوك سيكون الساعة التاسعة والنصف.