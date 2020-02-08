تيسير خالد: مرزوق الغانم ضمير شعوب أمتنا العربية

وطن: وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مرزوق الغانم ، رئيس مجلس الامة الكويتي في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي بالرجل الشجاع في دفاعه عن قضية فلسطين وقضايا الامة.

وأضاف بأن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ، عبر عن ضمير شعوب امتنا العربية عندما القى نسخة من " صفقة القرن " في سلة القمامة خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الذي انهى أعماله اليوم في العاصمة الأردنية عمان.

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : كان الغانم خير معبر عن جماهير الامة وضميرها وهو يعلن " باسم الشعوب العربية أقول : صفقة القرن مكانها مزبلة التاريخ ". وهذه ليست المرة الاولى التي يقف فيها الغانم مثل هذه المواقف المشرفة.