الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة شمال قطاع غزة

وطن: أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عدة قذائف على موقع وأراض زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق بلدة بيت حانون، أكثر من ثلاث قذائف صوب موقع وأراض زراعية شرق البلدة ما أوقع أضرارا في المكان المستهدف دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق قذيفة من غزة على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام إنه تم مساء اليوم السبت، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه "غلاف غزة"، ونتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في المناطق المفتوحة.

وخلال نهاية الأسبوع، دوت صافرات الإنذار في مستوطنات واقعة في محيط قطاع غزة المحاصر، بعد إنذار كاذب.

ويأتي ذلك وسط توتر كسر حالة الهدوء النسبية الذي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، وذلك منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نهاية الشهر الماضي، عن الخطة لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة بـ"صفقة القرن".

وشهد الأسبوع الأخير إطلاق 15 قذيفة صاروخية من القطاع تجاه مستوطنات "غلاف غزة"، فيما أغار جيش الاحتلال بشكل شبه يومي على مواقع في غزة.

وقصف جيش الاحتلال قبل أيام أهداف في قطاع غزة تابعة للمقاومة، وقال الجيش في بيان: "أغارت مقاتلات حربية على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة؛ ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

يأتي ذلك، فيما جدد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تهديده بشن "عملية عسكرية موسعة" ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة، قبل انتخابات الكنيست الـ23 المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، إذا ما استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع تجاه المستوطنات المحيطة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوع الماضي منظومة ليزر جديدة في المناطق المحاذية لقطاع غزة للتصدي للبالونات المتفجرة التي يطلقها ناشطون من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة.

(عرب 48+وفا)