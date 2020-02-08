تعيين قضاة بداية والفحص الأمني والإصلاح القضائي

كتب: محمد الخضر

باحث في القانون الدستوري

من يتابع عمل الإدارة الانتقالية للسلطة القضائية، يلاحظ أن مهمتها الأساسية الحالية تقتصر على إعادة ترتيب العناصر الفاعلة في الجهاز القضائي وفقا لرؤية غير معلنة، على أساسها تم تشكيل تحالف داعم لهذه الإدارة بين نخب في السلطة التنفيذية وفي عدد من مؤسسات المجتمع المدني. ومن أجل بيع وهم الإصلاح للجمهور تسعى الإدارة الانتقالية إلى إخضاع القضاة من جهة، ومن جهة ثانية إعادة المحاكم لتعمل وفق طاقتها التي كانت قائمة قبل اتخاذ قرار الإطاحة بمجلس القضاء الأعلى على خلاف القانون، والتجاوز المغامر على مبادئ القانون وحقوق الإنسان بإحالة معظم قضاة المحكمة العليا إلى التقاعد بأسلوب القائمة.

تحقيقا لهذه الرؤية، أعلن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عن نيته تعيين قضاة بداية في المحاكم النظامية. بالرغم من جدلية التعيين والنقاش الذي أثير حوله، إلا أن المجلس أعلن شروطا للمتقدمين، وحدد إجراءات له، منها عقد امتحان كتابي ومقابلة، ولم يشترط علنا تجاوز الفحص الأمني غير الدستوري، كما لم يوضح الأساس الذي يقوم عليه هذا الفحص، إن وجد. والكل يعلم أن السبب الرئيسي لعدم فاعلية الرقابة القضائية، وما يترتب عليها من عدم ثقة الجمهور فيه هو، غياب استقلال الإدارة القضائية عن السلطة التنفيذية، وغياب حياد معظم القضاة وانحيازهم لصالح الأجهزة الأمنية التي تقوم بهذا الفحص.

خالفت الإدارة القضائية إجراءات التعيين المعلنة، ولم يتم عقد امتحان كتابي، وهذا يعني أنه لا يوجد وثائق أو حقائق تمكن أي جهة محايدة من تقييم هذا التعيين، وما يوجد هو آراء لأعضاء لجنة المقابلات بخصوص هذه العملية. ولكن، حتى نكون منصفين، كان لبعض مؤسسات المجتمع المدني دور رقابي في هذا التعيين، وكما هو الحال دائما، يتم استعمالهم أو استبعادهم حسب متطلبات الحال، وهذا هو أساس تحالفهم، وهم يعرفون دورهم ويتقنوه جيدا. فهم راقبوا جزءا يسيرا من العملية، ثم تنادوا إلى ظهور إعلامي مع رئيس المجلس لتسليمه نتيجة هذه المراقبة المعروفة سلفا، فالمسابقة اتسمت بالشفافية والنزاهة، أو هكذا وصفها "التقرير المستقل".

يبدوا انهم لم يروا الصورة كاملة، ويبدوا أن إلغاء الامتحان الكتابي غير جوهري بالنسبة لهم، ويبدو أن منع كل من تقدم لوظيفة قاضي صلح من التقدم لهذه الوظيفة لا يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويبدو أيضا أن منع من تنطبق عليهم شروط التعيين من قضاة الصلح الذين لم تشملهم الترقية من التقدم لا يؤدي إلى الإجحاف. جميع هذه الأمور، وغيرها، لم يلاحظوها، ولم تجد طريقها إلى تقريرهم "المستقل" وأيضا لم ينتظروا نتيجة العملية الكاملة. في النتيجة وقعت حالة من الارباك والانسداد، وتأخر مرسوم التعيين، والسلطة التنفيذية، باعتبارها أذكى منهم جميعا، تمهلت حتى تأكدت لها حساباتها، فهي تريد أن تتحقق من أنه لن يكون تبعات لاستثناء عدد من القضاة المنسبين لأنهم لم يتجاوزوا الفحص الأمني، وهذا الفحص هو أحد الإجراءات غير المعلنة، وغير القابلة للمفاوضة، لرؤية السلطة التنفيذية لإعادة ترتيب العناصر الفاعلة في الجهاز القضائي.

لم يخرج المجلس الانتقالي ببيان توضيحي يتعلق بالموضوع، ولم تخرج مؤسسات المجتمع المدني المراقبة بتصريح حول المسالة. وبالتأكيد لن يكون هناك تقرير جديد حقيقي حول عملية التعيين ككل. وأخذا بالاعتبار التسارع غير المبرر في تسليم "التقرير المستقل"، ألا يثير هذا جميعه التساؤل حول المعرفة المسبقة في هذه النتيجة؟ وألا يؤشر هذا السكوت أو التواطؤ على الرؤية الحقيقية أو الهدف غير المعلن من ادعاء إصلاح القضاء، وهو ترتيب عناصر الجهاز القضائي وتسليم مؤسسة القضاء للسلطة التنفيذية على المقاس، خاصة إذا تم الأخذ بالاعتبار نية السلطة التنفيذية، من خلال الانتقالي، التعيين مستقبلا في محاكم الاستئناف والعليا، وما يترافق حاليا مع هذه العملية من عبث غير دستوري في قانون السلطة القضائية بقرارات بقانون صادرة عن السلطة التنفيذية، بما يؤدي إلى الإجهاز على السلطة القضائية من الناحية القانونية والمؤسساتية والفردية.

نهج الإصلاح الذي تقوم به السلطة التنفيذية وأعوانها ارتجالي إعلامي تسلطي، يقوم على أساس إخضاع المؤسسة وأفرادها للشخص المعين، وخضوع الشخص المعين أو عجزه التام تجاه السلطة التنفيذية. هذا النهج يعزز مبدأ الولاء وسيادة السيد على حساب مبدأ سيادة القانون، ويتم التحريض على، أو التقليل من شأن، أو محاربة من يخالف. ما ورد في هذا المقال هو ما يتاح وصفه في مقال للرأي العام، وهو لا ينقل سوى الجزء العام من النقاش الذي يخوضه المتعاملون مع أجهزة وأجسام السلطة القضائية. ويمكن، من خلال التبصر المحايد فيما ورد أعلاه، توضيح سبب استمرار القضاء في نهج تمديد التوقيف بوجود أدلة فاسدة أو غير جدية، ونهج غض النظر عن التعذيب المثبت أمام الهيئة القضائية، وبالتأكيد حالة المماطلة والتسويف وقتل الدعاوى أو ردها بسبب موقف أو توصية أو توقع لإرادة أو رغبة من سلطة أعلى من سلطة القضاء.

أخيرا، لا تخرج حالة الفحص الأمني للتعيينات في السلطة القضائية والرقابة المجتمعية على هذه التعيينات عن حالة الرقابة على إغلاق مواقع الانترنت، أو الرقابة على حل السلطة القضائية، أو حتى التدخل بحل السلطة التشريعية بقرار قضائي في سابقة جريئة وتطاول غير معهود على مبادئ القانون كما عرفتها الأمم حتى الآن. الرقابة القضائية والمجتمعية، كما تريدها السلطة التنفيذية، لا تهدف إلى حماية الحقوق، والوقوف في وجه مخالفة مبدأ سيادة القانون، بل تهدف إلى استدامة وتجميل، أو على الأقل تجاهل، حالة الفلتان التشريعي والمؤسساتي وتعزيز المصالح والمكاسب والنفوذ الشخصي وتصفية الحسابات، بإعادة انتاج وتعزيز المصالح والتدخل داخل القضاء بأسلوب التحالف والإخضاع وباستعمال نخب في مؤسسات مجتمعية لها مطامعها وحساباتها الشخصية على حساب الدور المجتمعي لهذه المؤسسات، وتجاوزا للمبادئ والقيم التي تدعيها وتنادي بها وتسعى إلى استدامة التمويل لتحقيقها.