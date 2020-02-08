فيديو: معرض "2020 Hotex" للصناعات الفندقية بفلسطين فرصة للترويج للمنتج الوطني وتعزيز الاقتصاد

وطن: تحت رعاية وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة ووزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي افتتحت جمعية الفنادق العربية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية معرض 2020 Hotex للصناعات الفندقية، حيث جرى الافتتاح في فندق قصر جاسر بمدينة بيت لحم بحضور رسمي وبمشاركة ثلاثين شركة ومصنع فلسطيني.

وقامت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة بافتتاح المعرض بحضور مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني ببيت لحم ممثلة جهاد جريسة ممثلة عن وزير الاقتصاد ورئيس جمعية الفنادق العربية الياس العرجا واعضاء الجمعية و بسام ولويل رئيس الاتحاد العام للصناعات الى جانب نائب محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا ورئيسا بلديات بيت لحم انطون سلمان وبيت جالا نيقولا خميس ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم الدكتور سمير حزبون ورؤوساء الاتحادات الصناعية ومدراء المصانع والشركات والعشرات من اصحاب الفنادق حيث تجول الحضور باروقة المعرض وعبروا عن سعادتهم بمستوى الصناعات الفلسطينية.

ويشارك في المعرض الذي يستمر على مدار يومين في فندق قصر جاسر نحو ثلاثين شركة ومصنع تعمل في مجالات متعددة مثل صناعات الاثاث والاغذية والمفروشات ومواد التنظيف والتجميل وغيرها حيث تجول الحضور باقسام المعرض وعبروا عن سعادتهم بما شاهدوه.

معايعة: المعرض مهم على اكثر من صعيد وهو نوع للترويج للصناعة والسياحة

وقالت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة في حديث مع شبكة PNN خلال افتتاح المعرض ان المنتوجات الفلسطينية على مستوى عالي جدا وعلى الجميع ان يهتم بتسويقها وشراءها لان ذلك يساهم بتعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني الفلسطيني خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعايشها القضية الفلسطينية.

واضافت معايعة ان هذا المعرض معهم جدا لانه يساهم في ان يتعرف اصحاب الفنادق على الصناعات الفلسطينية بكل انواعها من مواد تنظيف واثاث وماكولات ومواد تنظيم وغيرها من منتجات فلسطينية قادرة على المنافسة في الاسواق العالمية والاقليمية مشيرة الى ان هذه الصناعات ذات مستوى عالي ويتوجب على الجميع استخدامها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

واضافت الوزيرة معايعة ان استخدام الفنادق لهذه المنتوجات يعطي رسالة مهمة وقوية الى العالم حول قدرات وصناعات شعبنا مما يعكس اهمية انعتاقه من الاحتلال.

العرجا : نامل ان يساهم المعرض بزيادة المشتريات للمنتج الوطني من قبل قطاع الفنادق

بدوره قال الياس العرجا رئيس جمعية الفنادق العربية في حديث خاص مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان هذا المعرض يطلق بالتعاون مع اتحاد الصناعات الفلسطينية بهدف تشجيع اصحاب الفنادق لشراء المنتج الفلسطيني بدل المستورد والاسرائيلي برعاية وزارتي الاقتصاد والسياحة معربا عن الامل بالمساهمة في زيادة المشتريات للفنادق من المنتجات الفلسطينية.

اكد العرجا ان المنتج الفلسطيني منتج ممتاز ونستطيع ترويجه من خلال شراء مختلف المواد لخدمة السياح موضحا ان الفنادق قادرة على المساهمة بتعزيز الاقتصاد من خلال شراء هذه المنتجات التي تحاول اسرائيل منعها من التصدير .

اتحاد الصناعات : نعمل ضمن رؤية الحكومة للانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي وتقوية صناعاتنا الفلسطينية

اما بسام ولويل رئيس الاتحاد العام للصناعات فاكد على أهمية المعرض في توفير الأرضية للازمة للشراكة ما بين القطاع الصناعي والسياحي، مما يشكل فرصة لتكثيف العلاقات والتعاون المشترك.

من ناحيته عودة شحادة الامين العام في الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية معرض 2020 Hotex للصناعات الفندقية فقد اشار الى ان تنظيم المعرض يحمل رسالة الى جميع ابناء شعبنا افرادا ومؤسسات باهمية شراء المنتج الفلسطيني بما يعزز رؤية الحكومة بالانفكاك الاقتصادي عن الاقتصاد الاسرائيلي موضحا انه يامل ان ينجح المعرض في ايصال الرسالة لابناء شعبنا

واضاف عودة الى ان المطلوب الاستمرار بتطوير المنتج المحلي موضحا ان المنتج اصبح منتج متطور وهناك اقبال اكبر على هذا المنتج من قبل المستهلك وبالتالي لا بد من تعزيزه خصوصا في مثل هذه الظروف لان وجود منتج فلسطيني قوي وصناعة قوية يعني اقتصاد قوي قادرة على خدمة الشعب الفلسطيني .

جرايسة: وزارة الاقتصاد تدعم هذه المعارض كونها تشكل نوع من التكامل

جهاد جرايسة قالت ان هذه المعارض تعتبر علاقة تكاملية بين القطاعات الخاصة في المجتمع الفلسطيني مؤكدة على ان وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على تشجيع هذه المعارض لانها تساهم في اعطاء الصناعات الفلسطينية فرصة للوصول لقطاعات اقتصادية قادرة على استهلاك مواد وكميات كبيرة من المنتج الفلسطيني بمختلف اشكاله

واشارت الى ان هذا المعرض اليوم يستهدف القطاع الفندقي والمستشفيات والمطاعم للتعريف بالمنتج الوطني الفلسطيني وامكانية قيام الفنادق والمشافي والمطاعم الاستفادة من هذه المنتجات بما يخدم مصلحتها التي تخدم في النهاية الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتقوي الصناعات فيه.

كما اكدت جرايسة على ان الصناعات الفلسطينية كانت وما زالت قادرة ان تشكل بديلا للمنتوجات المستوردة سواء من الخارج او من اسرائيل موضحة انه عند زيادة الاستهلاك للمنتج الوطني فان ذلك يعني تنمية اقتصادية لان ذلك سيزيد من فرص العمل وزيادة في استخدام المواد الخام مما ينعكس بالايجاب على المجتمع اقتصاديا.

وعبرت جرايسة عن سعادتها باستضافة بيت لحم لمثل هذا المعرض المهم والحيوي حيث انه يحتوي على صناعات متميزة وجديدة ومتطورة داعية ابناء شعبنا لزيارة المعرض والاستفادة في التعرف على ما يحتويه من صناعات فلسطينية.

حزبون: المعارض جزء مهم لتطوير وتعزيز حركة العجلة الاقتصادية بفلسطين

الدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم قال في مقابلة مع شبكة PNN ان هذه المعارض تساهم بالتعريف بالصناعات المتوفرة وبالتالي زيادة الطلب على المنتج مما يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد

وشدد على اهمية زيادة الحركة الاقتصادية مؤكدا اهمية التعريف بالمنتج الفلسطيني لكل المواطنين من خلال المعرض الخاص بالفنادق موضحا انه تعرف على منتجات صناعية فاخرة في محافظات فلسطينية مثل طولكرم وجنين مما يشدد على اهمية ومواصلة.

سلمان: سعيدون باستضافة هذا المعرض ببيت لحم

بدوره قال رئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان ان هذا المعرض يعتبر مهم جدا على اكثر من صعيد خصوصا في ظل هذه الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فلسطين مشددا على اهمية الاعتماد على النفس اقتصادية من خلال تقوية الاقتصاد والصناعات الفلسطينية.

وقال سلمان في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان الترويج للمنتج الفلسطيني من خلال المعرض يساهم في تعريف اصحاب الفنادق بعدد ومنتجات المصانع الفلسطينية كما انه يساهم في الترويج للمنتجات الفلسطينية عاليما من خلال قطاع الفنادق والسياحة.

الشركات والمصانع المشاركة: نسعى لما هو افضل لخدمة شعبنا واقتصاده

اصحاب المصانع والشركات المشاركة بالمعرض عبروا عن تقديرهم وشكرهم لجمعية الفنادق واتحاد الصناعات الفلسطينية مؤكدين ان المعرض يفتح لهم اليوم نافذة اقتصادية وتجارية مهمة الا وهي الفنادق القادرة على استهلاك الكثير من المنتجات الفلسطينية المختلفة.

وقال منير الهدمي المدير التنفيذي لشركة الهدمي للمنتجات الغذائية في الرام ان هذه المعارض تساهم في التعريف بالمنتجات الفلسطينية سواء كان مواطن او من اصحاب الفنادق موضحا ان المنتجات المعروضة اليوم ذات جودة عالية ولا بد للمستهلك الفلسطيني ان يتعرف عليها.

ودعا الهدمي المواطنين لزيارة المعرض والتعرف على المنتجات الفلسطينية وابداء رائيه حول هذه المنتجات من اجل العمل على المزيد من التطوير للصناعات من خلال اراء المواطنين.

اما سامر ابو الفيلات من دائرة التسويق والمبيعات في شركة الجبريني لمنتجات الالبان والمواد الغذائية فاشار الى ان مشاركة الشركة تاتي كجزء من الاهتمام بالاقتصاد الفلسطيني وتطويره موضحا ان الشركة تحاول ايصال كل ما هو جديد لديها للسوق الفلسطيني.

واكد ان المشاركة تاتي على اهمية دعم المنتج الوطني الفلسطيني حيث وصلت الشركات الى مرال متطورة من القدرة على الانتاج الى جانب التميز والابداع في الانتاجات الجديدة خصوصا لقطاع مهم وحيوي الا وهو قطاع الفنادق والمطاعم التي تقدم خدمات كبيرة في التعريف بفلسطين على اكثر من مجال ومنها المجال الصناعي.