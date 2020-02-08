أحياء مُظلمة في سعير والمواطنون يناشدون عبر وطن لإنارتها

وطن-ساري جرادات- الخليل: تعاني أحياء وشوارع رئيسية في بلدة سعير شمال مدينة الخليل، من نقص في إنارتها، مثل رأس الطويل والمراويح ورأس العاروض.

ويتسبب انخفاض عدد كشافات الإنارة ونقصها في انتشار الكلاب الضالة، إلى جانب تخوفات لدى العمال الذين يخرجون من منازلهم مع ساعات الفجر الأولى متجهين إلى أعمالهم خارج حدود البلدة، بخوف للأطفال والسيدات، بسبب موقع البلدة النائي.

وطالب المواطن حاتم المطور عبر وطن بلدية سعير بتوفير إنارة كافية ومناسبة لمناطق البلدة، خاصة وأن المواطنين يدفعون ضرائب ورسوم خاصة لقسم الكهرباء في بلدية سعير، تشمل إنارة شوارعهم.

وبين المواطن ثائر جرادات أنه خاطب قسم الكهرباء بإصلاح كشافات الإنارة الموجودة في الشارع الرئيسي، كونه مضى على خرابها سبع شهور، دون نتيجة.

كما اشتكي المواطن أيمن مطور من سوء إنارة شارع بيت عينون، كونه شارع يربط مناطق عدة ببعضها البعض، ويعتبر نقطة وصل بين جنوب الخليل وشمالها.

وأشار المواطن عبد جبارين إلى ضعف الإنارة في منطقة رأس الطويل، وعمل الإضاءة اللازمة فيها، كونهم كمواطنين يدفعون ما عليهم من مستحقات للمجلس البلدي.

من جهته قال نائب رئيس بلدية سعير فتحي جرادات لـ وطن: قمنا بتغطية مساحات واسعة من البلدة بكشافات إنارة، وفي بعض المناطق قام اشخاص بتكسيرها.

وأشار جرادات إلى عمل البلدية من خلال شركة التأمين على مد شارع رأس العاروض وحيها بالكشافات اللازمة للإنارة، خاصة بعد اصطدام شاحنة بأعمدة الكهرباء الأمر الذي أدى إلى تعطلها.

وناشد جرادات المواطنين بضرورة المحافظة على ممتلكات البلدة، كونها ملك للمواطن وتساعدهم في التخفيف من المشاكل الناتجة عن نقص انارة الشوارع والحارات في بلدتهم.