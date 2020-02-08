سلطة المياه والحكومة الهولندية توقعان مذكرة للتعاون وتبادل الخبرات

وطن: وقع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم ورئيس سلطة المياه الهولندية، ياب كلدرمان، الجمعة، وبحضور السفير الهولندي في فلسطين، مذكرة تفاهم بين الجانبين، بهدف التعاون تبادل الخبرات في مجالات البناء المؤسسي، وتطوير وإدارة البرامج في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه.

وتشمل مذكرة التفاهم مجالات التدريب ونقل المعرفة والتطوير المؤسسي وتعزيز العلاقات حول الإدارة المتكاملة للمياه.

وقد أكد م. مازن غنيم خلال حفل التوقيع أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي استكمالا للجهود المبذولة لتعزيز افق التعاون المشترك مع مؤسسات المياه الهولندية من خلال خلق شراكة حقيقية طويلة المدى لتبادل المعرفة والخبرات بين سلطة المياه الفلسطينية وسلطة المياه الهولندية تمتد لعشر سوات.

وقال إنها تأتي كخطوة مكملة لتوقيع اتفاقية لاستكمال العمل في مشروع تأهيل وتوسيع شبكة مياه يطا مع وزيرة التجارة الهولندية، بقيمة أربعة ملايين يورو.

من جانبهـ رحب السفير الهولندي بتعزيز التعاون بين البلدين والذي يتجسد بتوقيع مذكرة التفاهم، والتي من خلالها سيتم فتح آفاق جديدة تساهم في تحقيق إنجازات جديدة تخدم قطاع المياه والصرف الصحي، وتعمل على تنفيذ إنجازات جديدة على الارض في مجالات مختلفة

وسيتم تنفيذ هذه الانشطة من خلال التعاون مع مزودي خدمات المياه والصرف الصحي، لتحسين جودة الخدمة للمواطن، مع تخصيص جانب من التعاون لمجالات معالجة مياه الصرف الصحي.

كما تأتي مذكرة التفاهم للإستفادة من تعزيز الاستدامة المالية والفنية وتطوير الاطار التنظيمي والمؤسسي لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي، وتمكينهم من العمل في بيئة صالحة لتطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات، وكذلك زيادة فرص الحصول على التمويل للاستثمار في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، من خلال تطوير مقترحات مشاريع للاستثمار والمشاركة مع منظمات التمويل المحلية والدولية.

وتمتد مذكرة التعاون لمدة عشر سنوات، ابتداء من العام 2020 وحتى العام 2030، وسيتم وضع خطة تشغيلية قصيرة الامد لمدة عامين يتم من خلالها التركيز على التعاون في العديد من المجالات، ابرزها تحسين كفاءة المرافق المائية، للوصول الى الاستدامة الملية والفنية، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، وتحسين بيئة العمل وتطوير وتبادل المعرفة بهدف تحقيق اهداف التنمية المستدامة.